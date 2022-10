Anguillara Sabazia, incontro per l’inizio dei nuovi servizi

Nell’aula consigliare del comune di Anguillara Sabazia si è svolto il primo incontro informativo per l’inizio dei nuovi servizi legati alla raccolta differenziata e cura dell’ambiente, a cui hanno partecipato sia l’amministrazione del comune di Anguillara, attraverso le figure del sindaco Angelo Pizzigallo; la vicesindaca Paola Fiorucci; il capoarea Carlo Monda; il consigliere Giovanni Cresca; gli assessori Danilo Guidi e Maria Messenio e il delegato all’ambiente Emiliano Porcarelli, sia la COSP, ovvero l’agenzia che collabora col comune per attuare tutti i progetti discussi durante l’incontro, con i suoi rappresentanti Marco Mattei e Chiara Pulcini. Presente all’incontro era anche la testata giornalistica L’agone che si è poi rivelato pronto alla collaborazione con le istituzioni.

La riunione è incominciata con i ringraziamenti da parte del sindaco a tutti coloro che hanno lavorato per far si che tutte le proposte potessero divenire reali, incominciando dalla consegna dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata a norma con le nuove linee guida dettate dall’ Unione Europea. Essi verranno consegnati porta a porta e chi vorrà potrà richiedere il compostatore da porre all’ interno della propria casa. Si è poi discusso della necessità di revisionare il sistema di raccolta rifiuti, avvertendo della possibiltà di modificare qualche giorno o orario di raccolta, e delle funzionalità delle eco isole informatizzate, le quali saranno dotate di un sistema digitale che permetterà, attraverso il codice fiscale dell’utente, il riconoscimento della persona che getterà via la sua spazzatura. Questo perché si vuole evitare che la sbadataggine di una persona venga fatta pagare a tutte, attuando così l’idea della tariffa puntuale.

Di eco isole informatizzate ne sono state posizionate già tre e si è fiduciosi che aiuteranno nel raggiungere lo scopo prestabilito.

Un altro progetto di cui si è parlato è stata la costruzione di un nuovo parco giochi nel giardino dei pescatori dicendo che, prima di iniziare a costruire, sono in attesa delle autorizzazioni. Tra un punto e l’altro del programma è nato un dibattito da delle domande poste dagli ascoltatori, riguardanti le varie modalità di gestione e costi di questi progetti, a cui sia il sindaco che il rappresentante della COSP sono stati felici di rispondere. Non solo il discorso è andato a vertere anche sul biodigestore che si farà a Cesano di Roma analizzando le posizioni del comune di Anguillara.

In fine si è parlato di come si farà a far sapere alla popolazione tutte le novità presentate durante la riunione e si è spiegato che inizieranno a indire delle assemblee cittadine e che gireranno per le scuole per spiegare anche ai ragazzi l’importanza di questi progetti, piano che ha trovato il totale appoggio de L’agone.

Questi sono piani che aiuteranno notevolmente la cittadinanza di Anguillara e si spera che siano i primi di una lunga fila di interventi atti a migliorare la vita delle persone.

Claudio Colantuono

redattore L’agone