Nasce il progetto “Lanuvio digitale”

“È con estrema soddisfazione che diamo il via al progetto “Lanuvio Digitale” che darà la possibilità alle realtà locali di farsi conoscere dalla cittadinanza attraverso i social network e una sezione apposita del sito istituzionale del comune di Lanuvio. La realizzazione di questo progetto vanta la collaborazione gratuita del fotogafo Filippo Masci ( www.filippomasci.it) il quale provvederà ad immortalare attimi di vita lavorativa e immagini significative delle varie realtà che sceglieranno di essere pubblicizzate negli spazi dedicati. Per aderire all’iniziativa è sufficiente inviare una E-mail all’indirizzo lanuviodigitale@gmail.com inserendo il nome dell’attività e le informazioni di contatto”. Così in una nota Manuel D’Alessio consigliere comunale con delega all’Innovazione e Transizione Digitale e Irene Quadrana assessore al Turismo del comune di Lanuvio.