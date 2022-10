Città metropolitana condanna il bullismo

“Condanno senza riserve il gesto di bullismo e minacce allo studente di una scuola superiore di Roma, intimorito con una pistola ad aria compressa. L’episodio, riportato oggi dalla stampa, ci preoccupa e ci indigna. Rivolgiamo al ragazzo e alla sua famiglia tutta la solidarietà e il sostegno in questo momento difficile e ci auguriamo che questi episodi non si ripetano mai più. La nostra vicinanza alla dirigenza scolastica e a tutto il personale; inoltre invito tutti gli studenti a denunciare ogni atto di prevaricazione e violenza all’interno delle scuole. Solo in questo modo potremmo arginare un fenomeno preoccupante che si esplicita anche in forme subdole e nascoste. Ringrazio le Forze di Polizia che sono intervenute tempestivamente”. Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alla Scuola Città metropolitana di Roma