Sottoscritto il Memorandum of Understanding fra Colleferro, Da Lat e Ha Tinh

Sottoscritto questa mattina presso la Città metropolitana di Roma Capitale il Memorandum of Understanding tra la Città di Colleferro e le città di Da Lat e Ha Tinh in Vietnam, nell’ambito del programma IURC, International Urban and Regional Cooperation, un importante programma dell’Unione Europea che promuove e finanzia la cooperazione finalizzata a costruire partenariati tra città Europee e non UE su scala globale e contribuendo a raggiungere gli obiettivi del green deal.

Nel 2021 la città di Colleferro è stata selezionata per partecipare al progetto ed è così entrata a far parte di un network globale sull’innovazione urbana e regionale che consentirà di sviluppare azioni di cooperazione internazionale tra città e regioni europee e nove paesi dell’asia e dell’Australasia. Colleferro, insieme alla regione tedesca di Stoccarda, sono state gemellate con le città di Ha Tinh e Da Lat in Vietnam per individuare progetti pilota e azioni congiunte.

“L’interscambio di esperienze e il confronto con città anche al di fuori dell’Unione Europea è un’occasione fondamentale per la costruzione di una rete globale e la promozione di partnership in aree strategiche per lo sviluppo dei territori, che vanno dalla gestione dei rifiuti alla rigenerazione urbana, dalle smart city all’applicazione di tecnologie per l’agricoltura e per la mitigazione e adattamento del clima. Le sfide che affrontiamo sono globali e il confronto di buone pratiche ed esperienze a livello locale sono opportunità di crescita e acceleratori di innovazione, nonché base per partenariati e progetti comuni. Ho proposto il coinvolgimento della Città metropolitana nel progetto, proprio per il contributo che può dare alla predisposizione di azioni comuni e programmi di sviluppo, data l’esperienza acquisita nella partecipazione a programmi europei, e per il compito strategico che svolge nel territorio per la promozione e lo sviluppo, che necessitano di forti relazioni tra stakeholder, istituzioni e paesi esteri. Con il Memorandum, rafforziamo la partnership con il Vietnam accelerando i progetti di innovazione tecnologica e rigenerazione urbana, certi dei risultati proficui che ne scaturiranno”. Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro e Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.