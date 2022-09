Califano e Minnucci all’unisono sui disagi della FL3

“Questo pomeriggio, alla presenza dell’assessore alla Mobilità, Mauro Alessandri, abbiamo incontrato come richiesto qualche giorno fa dalla Regione Lazio i vertici di Rete Ferroviaria Italiana”, lo annunciano in una nota congiunta i consiglieri regionali Michela Califano ed Emiliano Minnucci che spiegano: “All’incontro, che si è svolto on line, hanno partecipato anche alcuni rappresentanti dei comitati pendolari e dell’Osservatorio regionale del Trasporto ed il consigliere comunale di Anguillara Enrico Stronati che assieme a noi aveva sollevato la questione. Oggetto della discussione gli inaccettabili disservizi che da un mese si ripetono sulla line FL3, gestita da RFI. La società è stata costretta a prendere atto delle nostre rimostranze, ammettendo le proprie responsabilità sul mancato flusso informativo a beneficio e uso dei pendolari e ha specificato anche la natura dei guasti, derivanti da un’ incompatibilità tra il nuovo materiale rotabile (Treni Rock) e la tecnologia presente sulla linea. Nello stesso tempo RFI, consapevole dei disservizi causati agli utenti, si è impegnata a risolvere ogni problema entro 10 giorni e a comunicare in futuro tutte le informazioni necessarie, in modo tempestivo, all’utenza con l’obiettivo di offrire un servizio di viaggio in linea con i più adeguati e moderni standard. Vigileremo attentamente sul rispetto del cronoprogramma stabilito, affinché queste situazioni non si ripetano più. Volevano risposte alle nostre domande e le abbiamo ottenute, ma soprattutto vogliamo che chi usa ogni giorno questa linea lo possa fare in assoluta tranquillità e senza avere difficoltà di alcun tipo”.