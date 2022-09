Elezioni, urne aperte fino alle 23

Sono oggi chiamati al voto oltre 50 milioni di italiani, gli occhi del mondo sono puntati sull’esito di elezioni che sopraggiungono nel corso di una crisi internazionale senza precedenti. Alle 7 si sono aperti i seggi nelle oltre sessantunomila sezioni elettorali sparse in ogni angolo d’Italia e affidate alle cure di circa centottantamila scrutatori, per il rinnovo di Camera e Senato. Sono quasi cinquantuno milioni i cittadini chiamati alle urne: oltre 46 in Italia, più di 4 all’estero (che hanno già espresso la loro preferenza). Le operazioni di voto si concluderanno alle 23. In Sicilia gli elettori voteranno anche per il rinnovo dell’Assemblea Regionale, ea proposito di Sicilia, il presidente Mattarella ha votato a Palermo.