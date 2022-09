XXVII edizione del Palio della Stella, festeggiamenti a Sacrofano

Il Comune di Sacrofano ha festeggiato la XXVII edizione del Palio della Stella, tradizionale manifestazione in costumi medievali, dove le sette contrade si sfidano lancia in resta in una giostra a cavallo, dove tutti proveranno a difendere i propri colori e a portare a casa il prestigioso Palio. La gara vera e propria, le cui origini risalgono al medioevo, consiste nel cercare di fare più punti possibile, infilzando con la lancia tre stelle ed un anello, il tutto cavalcando il cavallo della propria Contrada. Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, assieme alla Sindaca di Sacrofano, ha assistito alla sfilata delle contrade e alla gara equestre medievale