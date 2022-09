Sabato maxi-raccolta alimentare al Conad e al Decò di Cerveteri

Sabato 17 settembre per l’intera giornata torna la Raccolta Alimentare per le famiglie in difficoltà del Comune di Cerveteri. I Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, insieme all’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Badini e alla Consigliera comunale Adele Prosperi, anche Presidente della Commissione Sanità, assistenza, Servizi Sociali e Protezione Civile, hanno infatti organizzato davanti ai Supermercati Conad in Largo Almuneacar e Decò in Via Settevene Palo, vicino lo svincolo autostradale, una giornata dedicata alla raccolta di generi alimentari di prima necessità, da destinare alla popolazione in stato di disagio socio-economico sotto forma di pacco alimentare.

“Dopo una pausa di alcuni mesi, tornano i sabati dedicati alla raccolta alimentare – ha dichiarato Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – nei due anni appena trascorsi, sia durante che successivamente la fase pandemica, il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha consegnato una quantità di pacchi di generi alimentari impressionante, garantendo un costante aiuto a chi versa in stato di difficoltà economica. Sebbene tutte le attività siano oramai riaperte, le nuove emergenze mondiali, a partire dall’aumento sconsiderato delle materie prime ci pongono davanti a nuove necessità e ad una rinnovata esigenza di prestare assistenza a chi rischia di rimanere indietro. Per questo, sabato saremo presenti in due supermercati del nostro territorio, per raccogliere tutti quei prodotti che insieme, possono rappresentare un sostegno tangibile a chi ha più bisogno”.

Commenta l’iniziativa anche la Consigliera comunale Adele Prosperi, Presidente della Commissione Servizi Sociali, che dichiara: “Grazie agli infaticabili Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, egregiamente guidati dal Responsabile Renato Bisegni, e grazie anche agli atleti della Cerveteri Runner di Loredana Ricci, che molto presto torneranno ad aiutarci attivamente nelle attività di raccolta, in questi ultimi due anni la collettività di Cerveteri si è sempre dimostrata estremamente attenta e solidale. Quello che stiamo vivendo è un contesto sociale certamente non facile e come amministrazione vogliamo lavorare con continuità per far sentire sempre forte la presenza dell’Ente agli ultimi, a chi ha bisogno di aiuto. Vi aspettiamo in tantissimi alla raccolta alimentare, anche un singolo prodotto può rappresentare un validissimo aiuto”.

Si possono donare tutti prodotti a lunga conservazione, quali pasta, riso, pomodori pelati e passate di pomodoro, tonno, legumi in scatola, come fagioli, ceci, piselli e lenticchie, olio, zucchero, caffè, latte a lunga conservazione, biscotti e prodotti per la colazione. Graditissimi prodotti per bambini, come succhi di frutta e omogenizzati. Non donare prodotti freschi o surgelati.