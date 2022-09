Regione, rimborso libri di testo alle famiglie in difficoltà

Abbiamo sempre sostenuto il diritto allo studio investendo ingenti risorse per favorire i nostri studenti. Oggi, come Regione Lazio, facciamo un passo in più. Mettiamo sul piatto un fondo di 20 milioni per sostenere le famiglie in difficoltà contro gli aumenti dei libri di testo. La Regione rimborserà 200 euro a studente delle superiori e 150 delle scuole medie. Si tratta di un ‘rimborso a scontrino’. Il bando sarà pubblicato il prossimo 1 ottobre, il link sarà disponibile sul sito della Regione Lazio. L’istruzione è un diritto ed è nostro dovere tutelare chi oggi non può permettersi l’acquisto dei materiali scolastici. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.