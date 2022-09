Canale, libri per le scuole primarie al di fuori del territorio comunale

Riceviamo e pubblichiamo – Si informano i genitori degli alunni, residenti nel nostro paese ma frequentanti le scuole primarie al di fuori del territorio comunale, che da lunedì 12 settembre sarà possibile ritirare i libri di testo recandosi presso gli uffici comunali (servizi scolastici) dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Si specifica che non sono stati ancora consegnati in Comune i volumi per le classi della scuola primaria di Oriolo Romano e per la sola classe IV B della scuola primaria di Manziana: a questo proposito, non appena i volumi saranno disponibili, seguirà un ulteriore avviso.

Per tutti gli altri alunni residenti a Canale Monterano e frequentanti i nostri istituti scolastici, come avvenuto anche negli anni passati, i libri saranno fatti trovare direttamente in classe.