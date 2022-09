Unione popolare oggi a Ladispoli per la raccolta firme

Unione Popolare, la forza politica di Luigi De Magistris, dopo la raccolta delle firme per partecipare alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, torna in piazza con un presidio democratico in piazza Rossellini a Ladispoli domani, domenica 4 settembre. All’incontro con i cittadini sarà presente il candidato al Senato Antonio De Paoli.

Unione Popolare si presenta alle elezioni con un programma del tutto alternativo alle forze presenti in Parlamento e si propone di rappresentare, dopo molti anni di assenza, la sinistra a Camera e Senato. Serve una visione nuova e diversa della società che vogliamo che si basi su poche parole d’ordine: pace, beni comuni, lavoro, Costituzione, giustizia. Ed è proprio per spiegare il proprio programma, che alcuni giornalisti hanno chiamato “agenda Robin Hood”, togliere agli straricchi per redistribuire le ricchezze e dare una mano a chi non arriva alla fine del mese, che De Paolis e i militanti di Unione Popolare presidieranno piazza Rossellini dalle 16.30 alle 20.