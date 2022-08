Pd, Ladispoli, Zito: “Moscherini si dimetta”

Riceviamo e pubblichiamo – Ennesimo, ulteriore, intollerabile attacco da parte di Gianni Moscherini alle donne. Tutti ricorderanno gli insulti rivolti alle due sfidanti per la carica di Sindaco di Cerveteri e alle Responsabili dei Servizi di Polizia Locale e Anagrafe dell’ente. Solo la prima delle tantissime cadute di stile di quello che era stato presentato come la “salvezza” di Cerveteri. Campagna elettorale, quella di Moscherini e Frattelli d’Italia, iniziata male e finita peggio con la rissa interna nel loro comitato elettorale.

Oggi, davanti agli occhi increduli dei passanti, Gianni Moscherini ha iniziato ad insultare l’On. Marianna Madia, che in compagnia della candidata alla Camera Linda Ferretti, attraversavano il viale più frequentato di Civitavecchia.

Comportamenti intollerabili di cui abbiamo le tasche piene e per i quali chiediamo a Gianni Moscherini le dimissioni da Consigliere Comunale, perché Cerveteri merita cittadini degni di rappresentarla, in aula e fuori.

I rappresentanti istituzionali devono essere un esempio virtuoso per i cittadini e le cittadine. Gianni Moscherini, come i Dirigenti di Fratelli d’Italia, in questi pochi mesi hanno dimostrato non saperlo essere.

Il Segretario del Circolo PD Cerveteri