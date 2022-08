“Bisogna raccogliere subito l’SOS della Coldiretti Lazio. Non c’è tempo da perdere in chiacchiere occorre agire subito per evitare uno tsunami. I numeri di Coldiretti Lazio sono impietosi e gli effetti si stanno incominciando a vedere nel carrello della spesa. E’ a rischio la dieta mediterranea e l’intera filiera produttiva”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.