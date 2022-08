“Rimango basito dalle parole del candidato della Lega Mastrangelo ottimo giocatore, ma pessimo politico. In Italia bisogna investire di più in sanità e non tagliare. Anzi andrebbe adeguato il Fondo sanitario alla media dei paesi europei mentre siamo circa 2 punti in meno di Francia e Germania. Lo vada a raccontare a Zaia o Fedriga che vuole tagliare la sanità, gli corrono dietro con i forconi”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.