Regione, la settimana griffata Minicucci

CaroBollette. Famiglie, lavoratori e imprese non possono più sostenere un aumento indiscriminato dei costi dell’energia. Occorre un intervento immediato e drastico dell’attuale Governo. Come Partito Democratico abbiamo messo in campo alcune proposte come il “tetto al prezzo dell’energia” e la “tassazione degli extra-profitti” delle aziende che operano e speculano nel mercato energetico.

Formazione. Continua l’impegno della Regione Lazio al fianco dei giovani, della loro formazione e del diritto allo studio investendo 195 mln/€ per studenti, scuole, università e ricerca. Un grande Piano per il sapere, l’istruzione e la lotta alla dispersione scolastica.

ParitàdiGenere. Il Lazio è l’unica Regione d’Italia inserita tra le esperienze virtuose nella lotta contro le diseguaglianze di genere, all’interno del mercato del lavoro, da parte dell’Eige: l’Istituto europeo per la parità di genere. Leader in Europa grazie ai bandi, in continuo aumento, da cinque a 15, di servizi e forniture che richiedono ai concorrenti condizioni che garantiscano la parità di genere.

Aperte le iscrizioni alla 3° edizione della Summer School Antimafia promossa dall’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio dal 12 al 15 settembre, dalle 9.00 alle 17.00, al Teatro Rossini di piazza Santa Chiara a Roma. È rivolta a studenti universitari, volontari e operatori del terzo settore, amministratori pubblici e ordini professionali.