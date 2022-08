Cerveteri, avviso pubblico (per famiglie con figli fino ai 21 anni)

Erogazione di contributi a favore dei soggetti che hanno sostenuto le spese per iscrivere i propri figli presso centri estivi o servizi di educativa territoriale privata

La misura riguarda i minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, e fino ai 21 anni per utenti diversamente abili, per attività fruite nei mesi da giugno a settembre 2022.

Il contributo è a sportello e le richieste verranno evase fino all’esaurimento dei fondi!

Per maggiori info:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/comune/uffici-e-servizi/struttura-organizzativa-del-comune-di-cerveteri/concorsi-e-avvisi/contributo-per-spese-centri-estivi-d.l.-73-2022/avviso-pubblico/view