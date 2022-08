Pubblicato il bando per percorsi di formazione IFTS

È stato pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’avvio di percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). Si tratta di percorsi formativi da 800/1.000 ore, selezionati e finanziati dalla Regione e progettati da partnenariati composti da istituzioni scolastiche, enti formativi, università e imprese.

I percorsi IFTS sono funzionali a un miglior incontro tra i fabbisogni professionali delle imprese e le competenze dei giovani del territorio. Almeno il 30% del percorso deve svolgersi in stage e il 50% dei docenti deve provenire dal mondo delle imprese. Possono accedervi giovani e adulti, residenti o domiciliati nella Regione Lazio, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale di tecnico di cui al D.lgs 17/10/2005, n. 226 art 20 c.1 lettera c.

L’offerta formativa totalmente gratuita della Regione Lazio si arricchisce ulteriormente, oltre al sistema della IeFP e degli Its, per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

La manifestazione di interesse scade il 15 settembre.