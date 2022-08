Lo Smeraldo camping village presenta l’estate 2022

Chi non ricorda i fantastici film di Walt Disney, Ariel , Encanto e Oceania , che hanno emozionato e divertito una moltitudine di bambini ed adulti , affascinati dalle stupende storie che terminano quasi sempre con un lieto fine ed applausi degli spettatori ? Ebbene sì, allo Smeraldo Camping Village , il venerdì sera è dedicato da quest’anno ai nostri piccoli ospiti , che potranno ammirare dal vivo giovani attrici di teatro che , nei classici costumi cinematografici , hanno recitato e cantato alcuni momenti salienti dei film di animazione.

Gustando una cena speciale , con un menù ad hoc e di gradimento dei bambini , lo spettacolo proposto ha visto un nutrito pubblico misto partecipare attivamente ed applaudire a scena aperta , il personaggio della serata.

La vera sorpresa è giunta dagli adulti , coinvolti anch’essi dalle canzoni e dalle storie , recitate alternativamente da Sabrina e Francesca , coadiuvate da validi tecnici musicali.

Palcoscenico naturale è l’area di animazione posta all’interno del Camping , ove ogni sera si svolgono momenti di intrattenimento degli ospiti , che spaziano dai giochi collettivi alla baby dance , per la gioia di tutti.

La spiaggia è invece il punto preferito dagli adulti che , dopo il relax ed i bagni giornalieri , amano vivere la sera questo piacevole spazio illuminato e confortevole , rallegrato dalla musica dal vivo di cantanti e pianisti da piano bar , gustando sfiziosi apericena preparati dalla nostra cucina .

Dai ” Favolosi anni ’60 alla Serata messicana , dai fantastici Supereroi al Flower Party , con musicisti apprezzati da una attenta platea quale quella dei nostri ospiti , le serate a tema riscuotono ogni volta un meritato successo di pubblico. Balli di gruppo e Karaoke stimolano anche i più restii partecipanti serali , stimolati da un coinvolgimento collettivo allegro e misurato , mentre all’orizzonte il tramonto su Trevignano e le acque limpide del lago di Bracciano , formano un quadro naturale di indiscussa ed indimenticabile bellezza .

Siamo nel pieno dell’estate e fervono i preparativi per la settimana di ferragosto , che presenta un vasto e variegato programma , che dai giochi in piscina alla serata di quiz game , dalla notte delle stelle al paint ball , dalla caccia al tesoro con il mondo degli animali alla serata glitterata con D.J. ed apericena , per finire con un film all’aria aperta in spiaggia ed a ferragosto ” La magia del Circo, con parata di gruppi mascherati , che si dirigeranno nel luna park in spiaggia . ove potranno divertirsi negli stand all’uopo allestiti e gustare un gradevole menù nel punto ristoro .

Lo Smeraldo continuerà a seguire i suoi ospiti per l’intera stagione , fino al mese di ottobre , mostrando la sua natura di Camping Village , apprezzato dalle molteplici e gradite recensioni dei nostri ospiti internazionali e non solo , tornati a vivere la vacanza su questo lago ove si affacciano con le loro diversità e bellezza i comuni di Bracciano , Anguillara e Trevignano.

Buona vacanza a tutti !

Alberto Guidi