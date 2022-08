Il liceo Ignazio Vian, sempre presente, punta a migliorarsi ancora

Fra i diplomati di quest’anno anche un giovanotto di 84 anni

Il liceo Ignazio Vian di Bracciano-Anguillara sta chiudendo questo anno scolastico con un bilancio di 221 diplomati (sei classi quinte di liceo scientifico, due di liceo linguistico tradizionale, una di liceo linguistico Esabac, due di liceo classico) con il 15% dei voti tra 100 e 100-e-lode. Il risultato riguarda la generazione scolastica che ha vissuto in pieno la pandemia, nel corso di tutto il triennio, e che ha visto tornare le prove scritte nell’esame di Stato: sono ragazzi che si sono dovuti adattare e ristrutturare continuamente, insieme ai propri docenti e alla struttura scolastica, per difendere e mantenere più alto possibile il valore dei propri studi, nonostante le innumerevoli difficoltà. Per questi motivi gli obiettivi raggiunti sono ancora più degni di nota e stima.

Aggiungiamo al dato del rendimento delle classi quinte l’evidenza di una progettualità intensa e variegata, che il liceo Vian ha continuato e continua a offrire ai suoi studenti e al territorio: aprendo il sito scolastico www.liceovian.edu.it esplodono i banner e le descrizioni delle attività di ampliamento dell’offerta formativa che sono state svolte, spaziando in tutti i campi e tutte le discipline.

Con un occhio all’anno appena passato emergono anche il consolidamento del percorso Cambridge per la sezione Y del liceo classico; la nascita della sezione R di “robotica” nel liceo scientifico di Bracciano; la nascita della sezione S con lo spagnolo nel liceo linguistico di Anguillara.

E per il futuro? Si sta – per esempio – lavorando a un progetto sportivo (con incremento delle attività di scienze motorie) per la sezione B del liceo scientifico di Bracciano.

Dal punto di vista degli ambienti didattici sono in corso progetti per la realizzazione di “aule verdi” negli spazi all’aperto di entrambe le sedi e sono cominciati i lavori – nella sede di Anguillara – per un incremento di due aule: la necessità di espansione della scuola si lega a un importante allargamento del bacino d’utenza su Roma Nord.

Andiamo – quindi – a salutare i lettori con un’ulteriore nota di gioia, ottimismo e fiducia, che ci viene da un candidato esterno molto speciale del nostro territorio, che ha svolto tutte le prove di ammissione e dell’esame di Stato 2022 insieme alla quinta H del liceo scientifico di Anguillara, conseguendo un meritatissimo diploma alla meravigliosa età di 84 anni. E’ stato un onore, grazie!

Lo staff di presidenza

Liceo I.Vian di Bracciano e Anguillara