A Monterano le riprese della seconda stagione di Christian

Nei giorni scorsi si sono svolte a Monterano le riprese per la seconda stagione di Christian, la serie Sky Original prodotta da Sky e Lucky Red in collaborazione con Newen Connect, prossimamente su Sky e in streaming su NOW.

La seconda stagione sarà diretta interamente dal registra Stefano Lodovichi (anche produttore creativo e tra gli autori dei nuovi episodi) e vedrà il ritorno sul set dei protagonisti della prima: i vincitori del David di Donatello Edoardo Pesce e Claudio Santamaria, Silvia D’Amico, Giordano De Plano, Antonio Bannò, Francesco Colella, Gabriel Montesi e Milena Mancini, ai quali si uniranno gli eccellenti nuovi arrivi di Laura Morante e Camilla Filippi.

Da amministrazione comunale e riserva naturale regionale Monterano i ringraziamenti a Produzione, regia e cast per la scelta di Monterano e la cordialità dimostrata. Dal Gruppo Volontari di Protezione Civile “Monterano”, impegnato in prossimità del set per il servizio antincendio, il grazie per una fornitura di materiale operativo gentilmente donato dalla Produzione