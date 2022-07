Covid, i numeri di giornata diramati dalla Regione Lazio

“Oggi nel Lazio su 4.396 tamponi molecolari e 36.871 tamponi antigenici per un totale di 41.267 tamponi, si registrano 8.512 nuovi casi positivi (-1.236), sono 8 i decessi (-1), 997 i ricoverati (+73), 72 le terapie intensive (+3) e +4.476 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 20,6%. i casi a Roma città sono a quota 4.050. Si registrano 1.600 casi in meno rispetto allo stesso giorno della settimana scorsa. Sono oltre 60 mila le prenotazioni sul portale regionale delle quarte dosi per over 60 e soggetti fragili. le somministrazioni delle quarte dosi sono sopra il target nazionale”.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.