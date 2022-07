Valentiniadi, vince Pomezia (Santa Palomba)

Il Team Senegal di Santa Palomba (Pomezia) ha vinto l’edizione 2022 delle “Valentiadi”. La manifestazione, promossa dall’Asd Valentia con il patrocinio del CONI Lazio, si svolta domenica 10 luglio al centro sportivo di Via Panizzi, nel XIV Municipio di Roma. Una giornata di sport con tornei di discipline come tennis, volley e calcio a 5, che ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti.

Al secondo posto si è piazzato il team Spagna di Roma (proveniente proprio dal XIV municipio), mentre al terzo posto si è classificato il team Kentucky di Ostia. Il programma si è articolato in sfide tra diverse squadre miste in varie discipline sportive: tennis, pallavolo, calcio a 5 e tennis tavolo, oltre a “giochi da cortile” come ruba bandiera, tiro alla fune, calcio balilla, tiro libero basket, bocce e freccette. Alla cerimonia di premiazione erano presenti, tra gli altri, il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, il presidente della commissione sport del XIV Municipio, Giuseppe Acquafredda, i fiduciari CONI del XIV Municipio, Attilio Floccari, del XIII Municipio, Antonio Ranalli, oltre al presidente dell’Asd Valentia, Roberto Ronchi, che ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione.

“Iniziative come le Valentiadi”, ha commentato il presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, “sono importanti perché coinvolgono nell’attività sportiva tutte le fasce di età. E’ stato bello vedere tante persone, soprattutto ragazzi, ritrovarsi di domenica per fare sport, in un giorno in cui magari si poteva andare al mare. Il messaggio che ricordo sempre a tutti è che chi fa sport vince sempre”. Il presidente Viola ha poi annunciato per l’autunno nuove iniziative di aggregazione sportiva, che coinvolgeranno tutti i territori di Roma e del Lazio.