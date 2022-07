Beach volley e solidarietà, Anguillara, nel fine settimana c’è “schiacciamo per Nadia”

Una settimana di pausa per ricaricare le pile, ma ora c’è voglia di grande beach volley e di vivere un’estate spettacolare senza più soste. L’ICS Beach Volley Tour Lazio – evento organizzato da FIPAV Lazio e Istituto per il Credito Sportivo con l’immancabile supporto della Regione Lazio – torna sul lago di Bracciano sabato 9 e domenica 10 luglio, come avvenne nel 2018, ribadendo un concetto fondamentale tra un nocchino e uno shot-line: il beach volley è sempre di più uno sport “universale”, giocabile ovunque (e su qualsiasi superficie, dal lungomare al lungolago), e continua ad appassionare un numero sempre maggiore di tesserati in tutta Italia. La location della 2a tappa del tour sarà lo stabilimento “Arcobaleno Beach” di Anguillara Sabazia e parteciperanno, come sempre, i migliori giocatori e le migliori giocatrici di un circuito (livello B1) ormai riconosciuto nell’élite del beach volley nazionale.

La prima tappa della 19a edizione dell’ICS si è svolta il 25 e 26 giugno a San Felice Circeo e ha visto il trionfo di Barboni-Annibalini nel femminile e di Spadoni-Luisetto nel maschile. Le due coppie vincitrici hanno battuto in finale, rispettivamente, Mancinelli-Bianchi e i campioni uscenti del 2021 Rossi-De Fabritiis. Per il secondo appuntamento del 2022 c’è quindi grande attesa, soprattutto per comprendere come si muoverà la classifica generale in vista di una seconda parte della competizione particolarmente avvincente. Da Anguillara, infatti, si proseguirà verso Maccarese (16-17 luglio), Latina (23-24 luglio) e Ostia (30-31 luglio) dove verranno eletti i nuovi campioni regionali.

La tappa del weekend sposerà un’importante iniziativa di solidarietà intitolata “Schiacciamo per Nadia”: sui campi dell’Arcobaleno Beach verrà infatti ricordata Nadia Mocci, giocatrice di pallavolo prematuramente scomparsa all’età di 40 anni, venuta mancare a giugno 2021 dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile. Durante l’evento, pensato dal promoter locale per sostenere attivamente la Fondazione AIRC e la ricerca sul cancro, sarà attivata una raccolta fondi in loco grazie al supporto dei partner RYOGA, UnipolSai Nepi, TSG – Bracciano e Sport Master Fashionstore&kids. Parallelamente alla due giorni dell’ICS Beach Volley Tour Lazio, saranno organizzati un torneo amatoriale misto 3 contro 3 di sabato e un 2×2 misto di domenica con le quote d’iscrizione devolute al fine benefico.