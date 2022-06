Minnucci: “La Regione investe sul comparto-sanità”

“Ottime notizie da parte del Presidente Zingaretti e dell’assessore D’Amato arrivano quest’oggi per la sanità del Lazio: è stato infatti presentato il piano straordinario per abbattere le liste di attesa e recuperare le prestazioni chirurgiche non erogate nel corso della pandemia da Covid 19. E’ un piano sostenuto da risorse importanti, circa 48 milioni di euro che vuole dare un segnale chiaro di rilancio importante del servizio all’utenza che è stato ed è sotto pressione a causa della pandemia. Grazie a quanto previsto il Lazio potrà tornare a livello di prestazioni sanitarie a livelli superiori a quelli prepandemici. E’ un risultato importante per il quale voglio rivolgere i miei complimenti all’Assessore D’Amato per l’ottimo lavoro svolto.” lo dichiara in una nota il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci