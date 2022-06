Frascati, Chioccia: “Interventi importanti in programma per migliorare la viabilità della zona”

Questa mattina a Frascati, insieme al Presidente del Consiglio comunale Corrado Spagnoli, il Consigliere comunale con delega alla viabilità Sergio Carlini e al geometra Giovanni Tozzi, per verificare le condizioni della viabilità della zona e per programmare insieme agli amministratori locali i prossimi interventi.

“Inoltre nei prossimi giorni verrà approvato il progetto riguardante la Pedemontana dei Castelli e nelle prossime settimana verrà mandato in gara di appalto.

I lavori riguarderanno la riqualificazione della pavimentazione stradale, a tratti, la messa in sicurezza e la bonifica dei presidi idraulici e la segnaletica orizzontale e verticale in Via di Vermicino, Via di Mola Cavona, via di salè e Via Grotte Maria.

Interventi che permetteranno di migliorare e di mettere in sicurezza la viabilità della zona, consentendo così una maggiore percorribilità delle strade ai cittadini”.

Manuela Chioccia, Consigliera Delegata viabilità CMRC