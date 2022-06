L’anfiteatro di Genzano per ottimizzare il futuro

Torna al suo antico splendore l’anfiteatro del Comune di Genzano. Sarà uno spazio polifunzionale, dedicato alle arti, allo sport, alla cultura e alla musica, animato dalla creatività delle associazioni giovanili del Comune. In occasione del taglio del nastro, l’Anfiteatro dell’Olmata è stato intitolato a Michael Ende, lo scrittore tedesco divenuto famoso per “La storia infinita”, che scrisse proprio a Genzano, dove è vissuto dal 1971 al 1985. Alla cerimonia erano presenti il Sindaco, Carlo Zoccolotti, l’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Viktor Elbling, il Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e il Vicesindaco di Città Metropolitana, Pierluigi Sanna.

“La struttura è tornata al suo splendore e alla sua fruibilità. Gli interventi di recupero hanno impegnato l’Amministrazione comunale con investimenti importanti. Anche Città metropolitana supporta i Comuni nella valorizzazione del patrimonio attraverso risorse contenute nel Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e altre direttamente dal bilancio dell’Ente che sarà approvato nei prossimi giorni in Consiglio metropolitano. L’anfiteatro di Genzano, come altri luoghi culturali del territorio, sarà inserito in un programma di promozione turistica che stiamo valutando con la Consigliera Delegata Alessia Pieretti, nel quale vorremmo valorizzare tutti i luoghi di interesse del territorio metropolitano, per consentire la più agevole comprensione e conoscenza di itinerari visitabili”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma