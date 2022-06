A Bracciano c’è “La guerra non ha un volto di donna”

Mercoledì 15 giugno alle18, nella sala dell’Archivio storico comunale, il gruppo di lettrici Voce alle Pagine! si presenterà dando voce a cinque scrittrici, cinque donne che non hanno temuto di prendere posizione contro la guerra e contro il potere autoritario che ne è il fautore.

Sono le voci della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina quelle che riecheggiano nei testi scelti per la lettura e che narrano di terre di confine in cui la violenza spesso sembra l’unica prospettiva possibile. Autrici e scritti più che mai attuali, invitano alla riflessione attenta e alla ricerca di possibilità ancora, evidentemente, inesplorate. L’evento, patrocinato dal Comune di Bracciano vedrà anche la partecipazione degli studenti della scuola di musica Novarmonia.

Chi siamo

Voce alle Pagine! È un gruppo informale che nasce nel 2022 in seguito a un corso di lettura ad alta voce organizzato dalla biblioteca comunale di Bracciano Bartolomea Orsini. Il gruppo fa tesoro della mescolanza creata da provenienze, dialetti, contesti di vita ed esperienze di tutte le partecipanti e a questa unica e fruttuosa commistione si affida per orientare la ricerca delle pagine a cui dare voce. Intento principale del gruppo è quello di scoprire e porre al centro del dialogo pagine portatrici di autentica bellezza capaci di risuonare tanto in chi legge quanto in chi ascolta.