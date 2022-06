Cento giorni di guerra. E 261 bambini morti

Non è certo data da memorizzare in positivo quella legata ai 100 giorni dall’inizio della guerra, ma i conti (dei giorni) aiutano a leggere lo stato di fatto delle cose. Cento giorni di chiacchiere e mo0rti, sangue e distruzione. Cento giorni nel corso dei quali perfino le preghiere del pontefice sono rimaste inascoltate. E’ una guerra di numeri, paventati più che certificati: le truppe russe sono entrate in 3.620 insediamenti in Ucraina, anche se di questi 1.017 sono già stati liberati. In Ucraina 261 bambini sono morti e 463 sono rimasti feriti. Gli attacchi russi hanno provocato danni a oltre 1.700 scuole e 161 risultano completamente distrutte. Secondo le Nazioni Unite, i rifugiati sono a oggi circa 14 milioni, di cui otto milioni sfollati interni e sei milioni migranti verso altri Paesi.

Efisio Collu