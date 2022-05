Turismo dei servizi, seconda tappa ad Anticoli Corrado

Domani mattina sarà aperto l’ufficio dell’anagrafe del Comune di Anticoli Corrado, come seconda tappa del “Turismo dei Servizi” inaugurato da Città metropolitana di Roma Capitale, in accordo con i Comuni del territorio.

“Sarà un’ importante opportunità per avere in giornata la CIE, carta d’identità elettronica, per i cittadini di tutto il territorio metropolitano, e conoscere le bellezze dei nostri Comuni. Domani in occasione del servizio sarà infatti possibile visitare il Civico Museo d’Arte Moderna e Contemporanea ed effettuare una passeggiata itinerante nel centro storico con la guida del Consigliere metropolitano Giovanbattista Grifoni. Connettere un servizio di pubblica utilità con la visita ai meravigliosi quanto poco conosciuti tesori del nostro territorio, artistici, naturali, gastronomici, è sicuramente un’opportunità in più a cui come ente metropolitano diamo e continueremo a dare il più ampio sostegno”.

Alessia Pieretti, Consigliera delegata Innovazione tecnologica, Transizione digitale, Sviluppo economico, Attività turistiche, Energia di Città metropolitana di Roma Capitale.