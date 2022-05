Regione Lazio, scuola, la Giunta approva delibera per borse di studio 21/22

“Approvata oggi dalla Giunta regionale del Lazio la delibera che stabilisce le modalità di affidamento delle nuove borse di studio per l’anno accademico 2021/22 secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 356/2021, con un importo complessivo pari a tre milioni e 600mila euro.

Potranno presentare domanda gli studenti residenti nel Lazio che frequentano, nell’anno scolastico 2021/22, un Istituto secondario di secondo grado statale o paritario o i primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP e con un ISEE familiare non superiore a 15.748,78 euro.

L’importo della singola borsa di studio sarà di 200 euro che la Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro potrà rideterminare in base al numero totale dei richiedenti e alle risorse finanziarie disponibili, fino a un limite massimo di 500 euro.

Sarà affidata ai Comuni la raccolta delle domande di accesso alla borsa di studio degli studenti residenti nel proprio territorio, la valutazione formale della loro ammissibilità in base ai requisiti previsti dalla delibera regionale, e la trasmissione degli elenchi delle domande ammissibili alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Una buona notizia per le studentesse e gli studenti del nostro territorio, noi come Regione vogliamo sostenerli nel loro percorso di formazione e riteniamo che sia necessario investire sui giovani dando a tutti le stesse opportunità per svolgere al meglio il proprio percorso di studio”.

Così in una nota l’assessore alla Scuola e alla Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.