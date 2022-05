Regione Lazio, il 31 maggio la presentazione del rapporto sulla sanità

“E’ stato istituito il Gruppo di lavoro regionale per l’equità e la medicina di genere. Uno strumento importante che ci permetterà di analizzare il profilo regionale di salute e equità, anche su specifici gruppi di popolazione predisponendo inoltre un libro bianco sull’equità nella salute. L’obiettivo è quello di identificare delle buone pratiche di equity-audit per garantire il contrasto di diseguaglianze nei percorsi di prevenzione e cura. Saranno promosse iniziative di comunicazione e formazione in tema di equity audit e dei percorsi di appropriatezza diagnostico-prescrittiva e di cura secondo una prospettiva di genere”

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Il prossimo 31 maggio presso l’azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata presenteremo insieme al Presidente Nicola Zingaretti il primo Rapporto del Sistema sanitario regionale sulla sanità di genere” ha annunciato l’Assessore D’Amato.

Il Gruppo di lavoro predisporrà inoltre elementi informativi utili ad accompagnare la stesura dei piani aziendali identificando le criticità e analizzando i processi organizzativi aziendali.