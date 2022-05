Tv, Imma Battaglia a Studionews

Dopo lo speciale quotidiano dedicato all’Eurovision, StudioNews torna domani nella sua formula tradizionale dedicando la nona puntata alla Giornata Internazionale contro l’omobitransfobia.

Come sempre, i conduttori Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi accoglieranno in studio e in collegamento numerosi ospiti, tra i quali – attesissima – l’attivista per i diritti LGBTQ+ Imma Battaglia.

E ancora: l’avvocato penalista Leonardo D’Erasmo,il responsabile de La Tenda di Gionata Innocenzo Pontillo e il referente di Omofobia.org Massimo Battaglio.

Arricchita dai contributi editoriali ed analitici di Gianni Todini (direttore AskaNews) e Stefano Zago (direttore TeleAmbiente), la seconda parte di StudioNews, un dossier dal titolo “Fobia vs Diritti”, potrà invece contare sulle riflessioni dello psicologo Franco Galli, del giornalista Pierfrancesco Catucci e di Don Gabriele Davalli.

StudioNews va in onda tutti i martedì dalle 11 alle 12.30, sui canali social AskaNews e TeleAmbiente, in streaming su StudioNews.tv e in replica alle 21 sul canale 78 del digitale terrestre.

I servizi dal territorio sono a cura delle inviate Serena Sartini e Mariaelena Leggieri