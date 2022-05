Cerveteri, bersaglieri al raduno nazionale di Cuneo 2022

Dal 16 al 22 maggio a Cuneo si terrà il 69esimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri. In tale occasione, sarà presente anche Cerveteri con la sezione Intercomunale Ladispoli/Cerveteri e che sabato 21 maggio sarà in concerto a Borgo San Dalmazio con la Fanfara Gennaretti – Lalli.

“Un appuntamento importantissimo, durante il quale siamo felici che il nostro territorio sia rappresentato dalle iscritte e iscritti del nostro territorio – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – la sezione locale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri d’Italia è una realtà estremamente importante a Cerveteri e nel nostro comprensorio. Insieme a Bruno Rinaldi, nostro concittadino e coordinatore del gruppo di Cerveteri dell’Associazione Bersaglieri in questi anni abbiamo svolto un lavoro importante, sia per ciò che concerne le attività di cerimoniale che per quanto riguarda tutte quelle iniziative volte al ricordo e alla memoria degli Uomini e delle Donne appartenenti alle associazioni combattentistiche, che in periodi bellici hanno sacrificato la propria vita per la Patria”.

A tutti i componenti dell’Associazione Bersaglieri, che rappresenteranno la nostra città in questo evento così fortemente simbolico e importante a livello nazionale, auguro un buon viaggio e rivolgo i miei complimenti per il lavoro che sempre svolgono nel territorio.