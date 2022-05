OCM vitivinicolo misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti

Con il DM del Mipaaf n. 93924 del 28.02.2022 è stato modificato e integrato il DM n. 249006/2021 con ulteriori disposizioni derogatorie alla normativa nazionale vigente, relative alle varianti strategiche al progetto approvato, all’accesso alla misura per la campagna 2022/2023 per le superfici ammesse alle campagne precedenti e alla superficie effettivamente realizzata.

Con le istruzioni operative n.41/2022 dell’Organismo Pagatore Agea sono state definite le modalità e la tempistica per le domande di variante strategica, nei casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid 19.

Per le domande di sostegno con presentazione della domanda di saldo entro e non oltre il 20 giugno 2022, le domande di variante cambio strategia devono essere rilasciate entro e non oltre 30 giorni solari prima della scadenza della presentazione della domanda di saldo. La domanda, con tutta la documentazione a supporto, dovrà pervenire, all’Ufficio Regionale territorialmente competente, entro 7 giorni solari dalla data di rilascio.

Per le domande di sostegno con presentazione della domanda di saldo entro e non oltre il 20 giugno 2023, la domanda di variante deve essere rilasciata entro e non oltre il 15 ottobre 2022 e deve pervenire, all’ufficio Regionale territorialmente competente, entro 7 giorni solari dalla data di rilascio.