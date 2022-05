Il 7 maggio c’è Manziana ciak si gira

Sabato 7 maggio, alle ore 17:30 in Piazza Vincenzo Parisi (ex Piazza della Piscina) il Comune di Manziana, con la collaborazione attiva della Consulta giovani, presenta “Manziana ciak si gira”, evento dedicato al legame speciale che unisce il nostro paese con la settima arte.

Tra nuovi cortometraggi e proiezioni del passato, ci sarà l’occasione per trascorrere un pomeriggio alla scoperta di luoghi e volti noti e meno noti impressi ormai “per sempre” sulla pellicola e nella memoria di migliaia di persone. Al termine una piccola degustazione eno-gastronomica a base di prodotti tipici.