Roma, il consigliere Angelucci commemora le vittime degli anni di piombo

La Città metropolitana di Roma, rappresentata dal Consigliere Mariano Angelucci, ha partecipato all’anniversario dell’attentato alla sede regionale della DC da parte delle Brigate Rosse.

“Cordoglio per i familiari delle vittime e condanna ferma per tutti i crimini commessi durante gli anni di piombo. In rappresentanza del Sindaco Roberto Gualtieri, l’Ente metropolitano abbraccia le famiglie degli Agenti di Polizia, che a difesa dell’incolumità dei cittadini hanno sacrificato la loro vita contrastando l’azione scellerata di criminali sanguinari. Oggi celebriamo le vittime e quanti hanno lavorato per ricostruire un clima di pace e normalità nel nostro Paese. Dopo 43 anni, ricordare questi episodi è utile per non rendere vano il sacrificio umano delle Forze dell’ordine ed esprimere tutta la nostra riconoscenza e stima”. Così Mariano Angelucci, Consigliere della Città metropolitana di Roma