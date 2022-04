Ville Tuscolane, proseguono le visite guidate “di villa in villa” a cura di Irvit

Dopo il successo dell’avvio, con tre giornate da tutto esaurito, proseguono fino al 23 ottobre, con una pausa nel mese di agosto, le visite guidate “Di Villa in Villa – Itinerari d’arte nelle dimore del Tuscolo”. Un ciclo di appuntamenti alla scoperta delle Ville Tuscolane a cura dell’Irvit, l’ente che, grazie all’importante opera di rilancio della Regione Lazio, si occupa di favorire e assicurare la valorizzazione, la più idonea utilizzazione e la migliore conoscenza delle ville e dei relativi parchi e giardini. La manifestazione si svolge in collaborazione con il Gruppo Archeologico Latino Latium Vetus.

Eleganti dimore, giardini, casali del contado, edifici religiosi, siti archeologici e centri storici del territorio: accompagnati dall’immancabile bus, con un team di guide specializzate, i visitatori potranno immergersi nelle atmosfere dell’epoca e visitare anche luoghi normalmente inaccessibili al pubblico, ripercorrendo la storia partendo dalla fondazione di Tusculum e del suo ager alla rinascita cinque-seicentesca con la costruzione delle Ville, passando per gli anni del Grand Tour fino ai giorni nostri.

Gli appuntamenti fino alla fine di maggio sono: sabato 30 aprile visita a Villa Sora e Villa Parisi; domenica 1° maggio è la volta di Villa Mondragone e del giardino e degli esterni di Villa Tuscolana (lo stesso itinerario sarà disponibile domenica 22 maggio); martedì 3, visita guidata gratuita a Villa Falconieri in collaborazione con l’Accademia Vivarium Novum, al Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini e al centro storico di Frascati (lo stesso itinerario verrà proposto domenica 8 e domenica 15 maggio con la consueta tariffa). Sabato 7, appuntamento alla scoperta del Museo Archeologico Nazionale e dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata e Villa Aldobrandini con la visita al Teatro delle Acque e Sala del Parnaso (appuntamento in replica sabato 21); sabato 14 e sabato 28 maggio, l’itinerario prevede la visita di Villa Sora, gli esterni del Torrione Micara e Villa Mergé. Ultimo appuntamento di maggio è in calendario per domenica 29 con la visita guidata al Parco Monumentale di Villa Torlonia, Villa Mondragone e Casale Senni.

costo del biglietto è di 10 euro mentre è gratuito per i ragazzi fino a 12 anni. Partenza alle ore 10 con appuntamento alle 9.30 dal piazzale Sandro Pertini, davanti alla stazione ferroviaria di Frascati, dove ci sarà la navetta ad attendere i visitatori. La prenotazione è obbligatoria inviando una mail a prenotazioni-irvit@regione.lazio.it. Mascherina FFP2 obbligatoria al chiuso.

La manifestazione vede il patrocinio dei Comuni di Frascati, Grottaferrata e Monte Porzio Catone e si svolge in collaborazione con il Parco Archeologico di Tuscolo. Si ringraziano i proprietari e i gestori delle Ville Tuscolane, del Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini, del Museo Archeologico Nazionale dell’Abbazia di San Nilo, dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata e dei Casali, la Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.