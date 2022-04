A Soriano nel Cimino le “Le lettere” per il centenario della nascita di Pasolini

Le opere di Pier Paolo Pasolini rivivono in occasione del centenario della sua nascita.

L’appuntamento è per sabato 30 aprile, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del comune di Soriano nel Cimino.

Un evento importante in cui sarà presentato il libro “Le lettere” (nuova edizione a cura di A. Giordano e N. Naldini).

L’iniziativa di presentazione sarà arricchita dagli interventi di Graziella Chiarcossi Cerami, curatrice dell’opera pasoliniana cugina di Pier Paolo Pasolini, e dalle letture di Gabriele Gallinari.

“Un evento che vuole rendere omaggio al celebre scrittore – fanno sapere dall’amministrazione comunale il Sindaco Roberto Camilli e l’assessore alla Cultura Rachele Chiani – in occasione del centenario della sua nascita. Un’iniziativa prestigiosa, la prima nella Regione Lazio e caratterizzata da un alto profilo culturale, che si presenta in continuità con le numerose manifestazioni che abbiamo organizzato per promuovere la conoscenza, ed il ricordo, delle opere di Pier Paolo Pasolini”.