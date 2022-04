“Premio Roma”, in concorso i migliori formaggi, pani e prodotti da forno della Regione

Aperti i termini per presentare le domande ai concorsi per i migliori formaggi “Premio Roma” e per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali “Premio Roma”, realizzati nel territorio della regione Lazio. Per presentare le domande di ammissione c’è tempo per entrambi i concorsi fino al 13 maggio 2022.

Entrambi i concorsi sono indetti da Agro Camera, in collaborazione con ARSIAL ed in sinergia con Unioncamere Lazio, con la Camera di Commercio di Rieti Viterbo e le altre Camere di commercio della regione.

Per quanto riguarda il concorso per i migliori formaggi, giunto quest’anno alla 19esima edizione, l’obiettivo è quello di valorizzare i migliori formaggi provenienti dai diversi ambiti del territorio regionale del Lazio per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualità che possano al tempo stesso conseguire l’apprezzamento dei consumatori. Finalità della manifestazione è anche far emergere i formaggi più innovativi provenienti dal territorio della regione favorendo nel contempo un confronto tra le imprese locali e quelle esterne al territorio, oltre che stimolare i casari verso un percorso di costante miglioramento della qualità del prodotto al fine di intercettare stili alimentari diversificati.

https://www.rivt.camcom.it/it/news/xix-edizione-del-concorso-per-i-migliori-formaggi-del-lazio-premio-roma_1728.htm

La diciassettesima edizione del Concorso migliori pani e prodotti da forno tradizionali punta, invece, a valorizzare i migliori pani e prodotti da forno della regione per favorirne la conoscenza e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri, premiando i prodotti di qualità e innovativi, oltre che stimolare i panificatori verso un percorso di costante miglioramento della qualità del prodotto al fine di intercettare stili alimentari diversificati e favorire lo sviluppo delle startup e, più in generale, dell’imprenditoria giovanile nei settori di interesse.