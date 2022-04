Oggi è Earth Day

E’ l’Earth Day, la Giornata mondiale della Terra, la più importante manifestazione ambientale del pianeta. L’evento, che fu voluto dal senatore statunitense Gaylord Nelson e dal presidente John Fitzgerald Kennedy, coinvolge ogni anno fino a un miliardo di persone in 192 Paesi del mondo, e “ricorre” sempre un mese e due giorni dopo l’equinozio di primavera, il 22 aprile.

Celebrata per la prima volta nel 1970 al fine di sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali, l’Earth Day è ormai soprattutto un avvenimento educativo e informativo. I gruppi ecologisti lo utilizzano come occasione per valutare le problematiche del pianeta: l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, le migliaia di piante e specie animali che scompaiono, e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili.