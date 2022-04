Bracciano ospiterà la Mostra internazionale del cinema

Sono aperte fino al 27 agosto le iscrizioni per partecipare alla prima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Un evento annuale, che si terrà nel meraviglioso borgo di Bracciano, ai bordi del lago e a due passi da Roma, organizzato dal collettivo Papermoon – cinema dalla carta alla luna, dall’associazione di promozione sociale Gasp e da Cultura Movens.

La prima edizione, con il patrocinio del Comune di Bracciano, si svolgerà nei giorni 10 e 11 settembre 2022, presso il Chiostro Degli Agostiniani e l’Archivio Storico. In programma la proiezione delle opere finaliste, l’assegnazione dei premi e gli incontri con i registi e le registe.

In questi primi due mesi sono già oltre 180 le opere arrivate da tutto il mondo. La Mostra Internazionale del Cinema sarà, quindi, un’occasione in più per far conoscere il nostro territorio e farlo insieme attraverso il cinema. Tutta la città, infatti, verrà coinvolta nella realizzazione dell’evento: oltre ai premi della Giuria tecnica, ci saranno anche i premi assegnati dagli studenti e dalle studentesse dei Licei di zona e il Premio della Giuria Popolare.

Un ciclo di incontri denominato “Aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano…” ci accompagnerà nei prossimi mesi fino alle serate finali, con un programma dedicato in particolar modo al cinema internazionale. Abbiamo già avuto ospite Priscilla Aguirre, dall’Ecuador, con il suo documentario partecipativo “Nosotras” e abbiamo in programma una giornata sul cinema iraniano e un evento presso il Liceo Vian di Bracciano, rivolto agli studenti e alle studentesse.

La Mostra ha sezioni competitive per lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi di finzione o documentari, lavori sperimentali e di videoarte, videoclip musicali, soggetti per cortometraggi. Per consultare il regolamento completo e iscrivere le proprie opere: https://filmfreeway.com/mostracinemabracciano

Iniziativa realizzata con il patrocinio del Comune di Bracciano.