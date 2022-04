Referendum, quando il voto viene da oltreconfine

Referendum abrogativi 12 giugno 2022, informazioni utili sul voto per corrispondenza riguardante gli elettori temporaneamente all’estero. Le persone residenti in Italia che si trovano all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi – nel quale è compreso il giorno del referendum – possono chiedere di votare per corrispondenza. Per farlo devono presentare domanda di opzione per il voto all’estero direttamente al proprio comune italiano di residenza; la richiesta può essere inviata anche per posta elettronica e deve essere presentata al Comune tassativamente entro l’11 maggio 2022, in tempo utile per l’immediata comunicazione al ministero dell’Interno. Le domande presentate dopo tale data non potranno essere prese in considerazione, ma l’interessato conserverà ovviamente il diritto di votare in Italia, nel proprio seggio abituale.