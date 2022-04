Al via il Festival Internazionale del cinema patologico

Al via la XIII Ed. del Festival Internazionale del Cinema Patologico, la rassegna cinematografica presentata dal Teatro Patologico di Via Cassia 472. Un’edizione straordinaria, con una giuria interamente composta da dalle ragazze e dai ragazzi della compagnia teatrale e con 15 pellicole selezionate tra le 400 in concorso, proposte dal 1 al 7 aprile online sul sito www.teatropatologico.com. Sulla piattaforma digitale del Teatro patologico sarà possibile vedere i film in concorso (nella doppia sezione: cortometraggi e lungometraggi) e si potrà esprimere un voto online. A chiudere la kermesse cinematografica, l’8 e il 9 aprile alle 21, due serate evento dal vivo nell’anfiteatro esterno del Teatro Patologico.

Tra gli eventi in programma, anche la presentazione in anteprima del libro autobiografico di Dario D’Ambrosi, “Tutti ci sono” e la video – performance “Carissimo Putin” con gli attori con disabilità del Teatro Patologico che lanceranno un grido di pace direttamente al Presidente Putin.”