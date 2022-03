Minnucci: “Regione sempre al fianco delle nostre realtà locali”

“È stato pubblicato oggi un avviso per la concessione di contributi economici a sostegno di iniziative atte a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale, il bando vale 1.052.000 di euro ed è rivolto agli enti di area vasta della Regione, ai comuni del territorio regionale e ai municipi di Roma Capitale. Ne sono particolarmente felice poiché si tratta di un segnale forte a sostegno delle attività che con l’arrivo della stagione turistica e la fine dell’emergenza potranno dare ossigeno al tessuto produttivo della nostra comunità, si tratta di un momento decisivo per riappropriarsi della socialità perduta e per rilanciare settori messi in serissima difficoltà in questi due anni. La Regione vuole essere parte della ripresa, animata dallo spirito di non lasciare indietro nessuno” lo dichiara il consigliere regionale Emiliano Minnucci