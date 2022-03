Come lucciole nella notte,. poesie e parole in tempo di Covid

Dieci anni fa nasceva “l’avventura degli incontri sulla poesia”, presso la Biblioteca di Corviale, “Renato Nicolini”. Una scommessa, “Corviale cerca poeti”: cercare nella periferia di Roma voci di poeti, dare loro voce sembrava una sfida estrema; invece i “Mercoledì di poesia” del Corviale si sono rivelati un successo, anche nel lungo lockdowd in cui ci ha confinati la pandemia, perché le riunioni, proseguite on line, hanno consentito di confrontarsi, condividere timori e speranze, accendendo piccole luci ad illuminare la solitudine di quei momenti, “chiedo consiglio al cielo/ per quell’ombra che si insinua nei pensieri”, scrive Carla De Angelis. Per questo, dopo le prime due raccolte antologiche “Corviale cerca poeti”, del 2012 e del 2016, il gruppo dei poeti dei “Mercoledì di poesia” ci regala questo nuovo volumetto, “ COME LUCCIOLE NELLA NOTTE-poesie e parole al tempo del COVID-19”( ed. Fuorilinea), che verrà presentato il 5 Aprile proprio presso la biblioteca Renato Nicolini, la sfida è ardua, con le parole di uno dei poeti: “io trasformerò in piacere/questa nostra lunga assenza”. Dieci poeti legati dal filo comune della poesia, dieci Autori ( M.Carletti, C. De Angelis, A.F.JannoniSebastianini, F. Liani, R.Napoli, P. Oliva, G. Pistella, A. Tagliavia, A. Trimarco) nelle cui parole intense, deluse, fiduciose, appassionate, brilla la certezza che la poesia, oggi, come sempre nei momenti più bui della storia, può curare, aiutando a condividere e superare malessere e paura, può illuminare “come lucciole nella notte” la nostra strada, a volte rimanendo accanto a noi come una compagna di viaggio perché, come ci ricorda una delle autrici, “ c’è qualcosa in te che m’assomiglia”.

Alessandra Bertoldi