Emiliano Minnucci (Pd) e le “Case di comunità”

“Questa mattina, ho avuto il piacere di presenziare a due inaugurazioni, tenute dall’Assessore Regionale alla sanità Alessio D’Amato: del primo ambulatorio di prossimità e PUA diffuso (Punto Unico di Accesso socio-sanitario integrato) a Filacciano, assieme al Sindaco Daniele Malpicci e alla direttrice dell’ASL ROMA 4, Cristina Matranga e a seguire, a Fiano Romano, della Casa della Comunità intitolata al professor `Vincenzo Montenovesi` alla presenza del sindaco Davide Santonastaso, dell’Assessore Regionale Mauro Alessandri e della direttrice Matranga.

Si tratta di iniziative che tracciano la linea d’azione intrapresa dalla sanità regionale, che vuole creare una rete robusta tra le ASL, le amministrazioni locali, l’ente, le associazioni e i consorzi per rendere i servizi di prossimità alla portata di tutti i cittadini.

Creare una squadra rodata e attrezzata sul territorio permette di arrivare rapidamente ed in maniera efficace a tutti i cittadini con le attività di screening, prevenzione, prelievi e analisi, è un traguardo che la Regione si è posta e che sta raggiungendo, per il quale rivolgo il mio plauso all’assessore D’Amato, alle ASL e agli amministratori locali.” Lo dichiara in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci