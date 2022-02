Regione Lazio, infanzia e adolescenza al centro delle attenzioni

Si è tenuto l’incontro tra la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, e la Federazione Lazio della Confederazione nazionale dei consultori di ispirazione cristiana per tutte le province del Lazio.

Erano presenti – oltre alla Presidente Ida Mascoli Nestola – i consultori CENTRO FAMIGLIA E VITA di Aprilia, “LA FAMIGLIA” di fondi, i consultori diocesani di Frascati e Viterbo, “ANATOLÈ” di Frosinone e “CRESCERE INSIEME” di Latina.

L’occasione nasce dall’imminente sottoscrizione del protocollo (per la costituzione del primo centro antiviolenza per minorenni con servizio di accoglienza, orientamento e sensibilizzazione per minorenni ed adolescenti vittime di reato) tra l’Ufficio del Garante dell’infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio con il Consultorio Diocesano Crescere insieme di Latina, primo nel Lazio ad attivare un ufficio di giustizia riparativa e mediazione penale minorile e che gestisce come capofila il Centro Regionale di Giustizia Riparativa regionale.

I consultori della Federazione del Lazio, rappresentati dalla presidente Ida Mascoli, si sono resi disponibili ed anzi, ben lieti, di aderire alla rete di sportelli con identici servizi che la Garante dell’Infanzia Sansoni intende costituire nel Lazio in favore di minorenni e delle loro famiglie, per rispondere alle sempre maggiori richieste provenienti dai minorenni vittime vulnerabili delle diverse forme di violenza.

La Federazione del Lazio dei Consultori di Ispirazione cristiana ha consultori attivi in tutte le province del Lazio e potrà costituire struttura di avvio di più ampie e diffuse adesioni al protocollo, che si sottoscriverà a breve. La Rete sarà, infatti, estesa a tutte le realtà associative e del terzo settore che aderiranno e che sono attive nel settore specifico di competenza.

Accanto alla creazione di un centro Antiviolenza minorenni con interventi di accoglienza orientamento e sensibilizzazione saranno programmati incontri ed eventi di sensibilizzazione. L’Ufficio del Garante attiverà, inoltre, a diversi livelli e con vari destinatari specifici, corsi in favore di associazioni e professionisti per attivare competenze e specializzazioni in materia minorile e adolescenziale attraverso l’Istituto Jemolo, Ente pubblico di formazione della Regione Lazio.

La complessità del fenomeno della devianza minorile e dei pregiudizi ai minori ed adolescenti necessità di altrettanti interventi complessi, competenti ed a rete per sussidiare i minorenni e le loro famiglie. Il Garante intende rispondere alle crescenti richieste con interventi a rete, mettendo a sistema competenze e professionalità esperte e specifiche.