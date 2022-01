Giorno della Memoria, a Cerveteri il film “Train de Vie – un treno per vivere”

Un film particolare, ricercato, che seppur tratti in maniera irreale il drammatico tema della Shoah è capace di lasciare importanti spunti di riflessione nel pubblico. In occasione del Giorno della Memoria, l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri in collaborazione con il Professor Michele Castiello, Docente di Storia del Cinema di UPTER Roma, propone la proiezione del film “Train de vie – Un treno per vivere”, film del 1998 diretto dal regista romeno Radu Mihăileanu, vincitore anche del David di Donatello nel 1999.

L’appuntamento è per giovedì 27 gennaio alle ore 16:30 presso l’Aula Consiliare del Granarone. La proiezione sarà preceduta dall’introduzione dello stesso Professor Castiello, profondo conoscitore della storia cinematografica, persona sensibile e capace di narrare con passione e amore un film davvero originale.

“Quest’anno in occasione del Giorno della Memoria come amministrazione comunale abbiamo proposto tre eventi distinti – dichiara l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano – ancora oggi, nel 2022, è importante che in primo luogo le istituzioni continuino a proporre appuntamenti per non dimenticare quella che è stata e rimarrà per sempre la pagina più nera della storia dell’umanità e che troppe, ancora troppe frange estremiste della politica cercano di minimizzare o addirittura insabbiare. I primi due eventi in programma, un concerto e una conferenza, hanno riscosso ampia partecipazione da parte della cittadinanza e auspico che anche questo appuntamento, che proponiamo proprio il 27 gennaio, possa suscitare altrettanto interesse. Con l’occasione, ringrazio il Professor Castiello che con grande sensibilità si è immediatamente reso disponibile alla realizzazione di questa proiezione”.

L’ingresso è ovviamente gratuito e gli accessi sono regolamentati secondo le vigenti normative anti-covid.