Viterbo, il 9 spazio alla fotografia nel Museo Nazionale Etrusco

Nel Museo Nazionale Etrusco della Rocca Albornoz di Viterbo,

e inserita nel programma della mostra Il Risveglio degli Etruschi – The Awakening of Etruscans, in FoTotempismo di Enzo Trifolelli, a cura di Salvatore Enrico Anselmi,

il Centro Studi Fotografi della Tuscia ospita il Gruppo Fotografico di Viterbo Magazzino 120 con i suoi Racconti di Fotografia.

Ancora fotografia il 9 gennaio alle 17, con il Gruppo Fotografico Magazzino 120,

iscritto alla FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), si racconteranno storie per immagini.

A parlare del percorso autoriale di ciascun fotografo dell’Associazione, dalla quasi ventennale attività di divulgazione,

saranno le originali risultanze di una sistematica attività di ricerca.

Carlo Panza, Giovanni Firmani, Paola Burla, Roberto Laurenti, Rosanna Papalini e Vittorio Faggiani hanno scelto, infatti, un linguaggio iconico per esprimersi e per raccontarsi.

Lo fanno attraverso lavori personali, a volte intimi, quasi di valenza terapeutica, a volte sperimentali o che ripercorrono la memoria, alla ricerca di un paesaggio interiore non solamente visivo. Sono riusciti, in tal modo, a rivelare anche aspetti desueti del nostro territorio, facendo conoscere storie che altrimenti sarebbero rimaste inedite.

Sarà questa, l’occasione per compiere un viaggio attraverso le immagini, ciascuno secondo il proprio sentire. Sarà presente Debora Valentini Delegato Provinciale di Viterbo FIAF e Responsabile del Dipartimento Social.

L’ingresso all’evento, alla mostra fotografica e al Museo è libero.