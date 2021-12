“Bene ha fatto il sindaco di Roma, Gualtieri a revocare la maratona, non per mancanza del rispetto dei protocolli, che sicuramente erano stati messi in atto scrupolosamente dagli organizzatori, ma perché le condizioni epidemiologiche consigliano estrema prudenza e cautela, come per altro indicato dalla Asl e dal SERESMI dello Spallanzani”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.